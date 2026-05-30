「総合格闘技・ＵＦＣファイトナイト」（３０日、マカオ）

元ＲＩＺＩＮ王者の朝倉海（３２）が悲願のＵＦＣ初勝利を挙げた。バンタム級でキャメロン・スモザーマン（２８）＝米国＝と対戦し、１回１分５０秒ＫＯ勝利。昨年初陣を飾った世界最高峰のＵＦＣではフライ級で２連敗を喫していたが、本来の階級で真価を発揮した。

朝倉は開始早々、鋭いカーフキックや左ハイキックで先にペースをつかむと、連打からの右フックで膝をつかせた。さらに立ち上がった相手を冷静にゲージ際に追い込むと、左フックでダウンを奪い、相手は目を見開いて失神した。

完勝した朝倉はケージ上に登って喝采を浴びた。フラッシュインタビューは全て英語で応対し「サンキュー・ソー・マッチ、ＵＦＣファン！」とあいさつ。さらに、試合の感想については「（ＵＦＣデビューから）２連敗して…」と感極まって涙を見せ、「今日は自分の強さを見せたかった」と実感を込めた。「自分の打撃は世界一だと思っている。（今後は）どこで、誰とでも戦いたい。今すぐにでも」と声を弾ませた。

引き揚げる際には、会場に駆けつけていた兄の朝倉未来（３３）ともグータッチし、抱き合って喜びを分かち合った。