◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、首位タイから出た都玲華（22＝大東建託）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの77を叩き、通算イーブンパーで21位に後退した。「悔しいけど、久しぶりにいい位置で戦えたので、いい勉強になった」。都は必死で涙をこらえながら絞り出した。最終組でのプレーにも「緊張