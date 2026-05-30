「Newsモーニングサテライト（モーサテ）」や「ゆうがたサテライト」のメインキャスターなどを務めたテレビ東京の塩田真弓キャスター（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。6月末で同局を退社すると発表した。2026年はNHK、民放各局で看板アナウンサーの退社が相次いでいる。塩田キャスターは6月末でテレビ東京を退社することを伝え、「ここまで支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった