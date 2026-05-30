急速に進化する人型ロボットの実用化を促すため、世界中の企業のロボットが集まる「ヒューマノイドサミット」が、アジアで初めて東京で行われました。今月28日から、2日間にわたって行われた世界最大級の人型ロボットのイベント。世界およそ30の国と地域から、研究者や企業など2000人ほどが集まり、開発状況や社会実装などについて話し合いました。AIで人の動きを学習するなど急速に進化するロボットに、労働力不足の解消や危険な