これまでの栄養常識は不要！これからの健康の為に確認したい必要な対策とは これからの健康のために確認したい必要な対策 シニア世代の食の常識を確認しましょう これまで食事や栄養に関心があったかたほど、最新の健康情報を追い続けてきたのではないでしょうか。シニア世代に入るまでは、メタボ対策や生活習慣病予防が最優先課題でしたが、人によっては、これからはもっと気をつけるべきことがあります。 60代までの体と