これまでの栄養常識は不要！これからの健康の為に確認したい必要な対策とは？【70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう】

これまでの栄養常識は不要！これからの健康の為に確認したい必要な対策とは

これからの健康のために確認したい必要な対策

シニア世代の食の常識を確認しましょう

これまで食事や栄養に関心があったかたほど、最新の健康情報を追い続けてきたのではないでしょうか。シニア世代に入るまでは、メタボ対策や生活習慣病予防が最優先課題でしたが、人によっては、これからはもっと気をつけるべきことがあります。

60代までの体と今の体では、活動量や生活活環境の変化もあって、必要な栄養が変わってきます。体の変化に合わせて、食べ物も食べ方も変えていかなくてはいけません。今までの食常識をいったん忘れて、これからの体に必要なことを知りましょう。現在の体の状態を知ったうえで、必要な対策をとることが、これからの健康のためには一番大切です。

【出典】『70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう』

監修：特定非営利活動法人 京都栄養士ネット 日本文芸社刊

監修者プロフィール

訪問栄養食事指導で地域の皆様の健康と栄養をサポートする管理栄養士のグループ。メンバーは京都府栄養士会の会員。2018年9月に認定栄養ケアステーションの認定を受け、京都府全域で訪問栄養指導を中心とした活動を行っている。2021年10月より機能強化型栄養ケアステーションに移行認定。在宅で療養されている方を訪問して、その方にあった食事の作り方やどの程度栄養量が摂れているか何を補えばよいかなどを、その方の嗜好や生活環境を大事にしながら、一人ひとりその人にあった形で提案し、実践してもらえる支援を目指し、多職種と連携し活動している。