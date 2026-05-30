アトレティコの公式SNS投稿が話題にスペイン1部アトレティコ・マドリードがアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの移籍を巡って、公式SNSで異例の声明を発表した。アルバレスは2024年にイングランド1部マンチェスター・シティからアトレティコへ移籍。加入1年目からラ・リーガで17得点を挙げるなど公式戦57試合で計29得点を挙げた。今季もUEFAチャンピオンズリーグでの10ゴールを含む49試合20得点。チームのゴールゲッター