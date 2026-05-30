米債利回りは一時低下も続かず＝ＮＹ債券概況 トランプ大統領が米国とイランの和平に向けた協議について、合意に向けてすぐに会談などと発言したことを受けて、一時ドル安が進んだ。原油高警戒の後退からの債券利回り低下もいあっれたが動きは限定的にとどまった。１０年債は４．４５５％前後から４．４２５７％まで下げ、東京市場の水準を割り込んだが。その後４．４５％台に戻すなど、一方向の動きにはならなかった。 米