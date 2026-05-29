ユッコ・ミラーが7月24日に東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催する10周年記念ライブに、サックスプレイヤーの小林香織と演歌歌手の中西りえがスペシャルゲストとして出演する。 （関連：Ms.OOJA、美しい日本語を際立たせる歌い手としての技量『Ms.ENKA』のボーカル表現を徹底解説） 小林は、ユッコ・ミラーの先輩サックスプレイヤーとして、また同じレコード会社に所属するレ