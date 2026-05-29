メイドカフェなどでお馴染みのコンセプトカフェ（通称：コンカフェ）はキャバクラやホスト等に比べるとカジュアルかつ、あまりお金がかからないイメージがあります。世間からは「ガールズバーやカラオケスナックのように気軽に可愛い女性と飲めて、しかもコスパ◎なんじゃないか」と思われがちですが、どこまでいってもキャバクラと同様に飲み屋です。ですので、パーッと遊べば相当なお金がかかります。【写真】謎のHカップ美女は