呉市は防衛省へ日鉄跡地での多機能な複合防衛拠点の早期の整備を求める要望書を提出しました。 ２８日に小泉防衛大臣を訪問した呉市の新原市長と市議会の中田議長は「民間企業誘致」エリアと「運動場」エリアの早期の整備と周辺道路の整備を求めました。 小泉大臣からはこれまで方針が決まっていなかった跡地の南西部分も含めて一括購入し、活用を検討していることが新たに話されたということです。 新原芳明市長「当然取り