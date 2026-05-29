Zenith XMT20 MUSINは、ONIXブランドよりLinuxプラットフォームを採用したネットワークトランスポート「Zenith XMT20」を6月5日に発売する。価格は385,110円。発売に先駆け5月29日より予約受付を開始する。 ONIXが新たに独自開発した「Linuxプラットフォーム」を搭載した、同ブランド初のネットワークトランスポート。「Qobuz」「Qobuz Connect」「Roon Ready」をサポートするほ