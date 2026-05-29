日産「次期型シルビア!?」に反響殺到！「コンパクトなFRクーペってだけで嬉しい…」の声も！自動車イベントでメーカーのブースを彩るコンセプトカーは、未来の技術を示すとともに、純粋にクルマ好きの夢を具現化し提案する役割も担っています。2005年に開催された「第39回 東京モーターショー」において日産が世界初公開した、一台の美しいクーペ「フォーリア」。【画像】超カッコイイ！ これが日産「次期型シルビア!?」です！