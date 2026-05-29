フェラーリの株価下落までが世界的ニュースとなったフェラーリ・ルーチェのワールドプレミア。一連の騒動は、キング・オブ・スーパーカーたる彼らの存在感を私たちに再認識させたと言っても過言ではない。【画像】これまでの「フェラーリ」のイメージと一線を画す話題のニューモデル、「ルーチェ」のワールドプレミア（写真31点）今回の議論はフェラーリがBEVをラインナップすることの是非と、もうひとつは、このユニークなスタイ