梅雨の2大不調「頭痛」「風邪のような症状」 原因と対策を専門家が明かす
5月31日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット 毎週日曜 前7:00〜7:30)では、『〜頭痛と風邪のような症状〜梅雨の2大不調徹底解明！』をテーマに届ける。
【予告動画】梅雨の2大不調「頭痛」「風邪のような症状」原因と対策
毎年多くの人を悩ませる「梅雨の不調」。気圧が下がると天気が悪くなるだけでなく、血管が拡張してズキズキした頭痛につながる。さらに、家で発生したカビを吸い込むと咳やだるさといった風邪のような症状につながり、最悪の場合死に至るケースもあるのだとか。そこで今回は、梅雨の2大不調「頭痛」「風邪症状」の原因と対策を専門家に聞いた。
●梅雨の2大不調長引く「風邪症状」の犯人はカビ！？
＜エアコンでカビが発生するメカニズム＞
＜風邪のような症状が長引く場合＞
●ハウスクリーニングのプロ直伝！エアコンのカビ対策
＜簡単！エアコンのカビ対策＞
＜エアコンのカビ対策の意外なポイント＞
●ハウスクリーニングのプロ直伝！トイレのカビ対策
●ハウスクリーニングのプロ直伝！お風呂のカビ対策
＜見えないカビの危険信号＞
＜浴室で気をつけたいカビ＞
＜簡単！お風呂のカビ対策＞
●梅雨の2大不調 天気が悪いと痛い！梅雨の「頭痛」
＜頭痛の原因を探る「頭痛ダイアリー」＞
＜気圧とは？＞
＜気圧が下がると頭痛が起きるメカニズム＞
●対策は真逆！梅雨の頭痛の見極め方
＜片頭痛＞
＜緊張型頭痛＞
●梅雨時期おすすめの頭痛対策
＜緊張型頭痛に効く「耳くるくる体操」＞
【予告動画】梅雨の2大不調「頭痛」「風邪のような症状」原因と対策
毎年多くの人を悩ませる「梅雨の不調」。気圧が下がると天気が悪くなるだけでなく、血管が拡張してズキズキした頭痛につながる。さらに、家で発生したカビを吸い込むと咳やだるさといった風邪のような症状につながり、最悪の場合死に至るケースもあるのだとか。そこで今回は、梅雨の2大不調「頭痛」「風邪症状」の原因と対策を専門家に聞いた。
＜エアコンでカビが発生するメカニズム＞
＜風邪のような症状が長引く場合＞
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