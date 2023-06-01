5月26日（火）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが「ホントにお世話になっている」というDAIGO家の定番食材にまつわるエピソードを明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「作り置きできる魚料理」。「あじとトマトの焼き浸し」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 だしに酢を合わせた“浸し地”のさっぱ