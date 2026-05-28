Amazon オーディブルが28日、都内でプレス向け発表会を行い、文芸評論家の三宅香帆氏が登壇し、“聴く読書”について語った。三宅香帆氏三宅氏は自身が手掛ける『没頭する力』という作品がAudibleオリジナル「オーディオファースト作品」として配信予定である。「オーディオファースト作品」とは、現在紙媒体で出版されることが一般的となっているが、Audibleのオリジナルコンテンツとして、音声コンテンツが先に読者に届く仕組み