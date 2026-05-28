（台北中央社）台湾発の複合型百貨店「誠品生活」の新店舗が来年、「なんばマルイ」（大阪市中央区）に開業する。呉旻潔（マーシー・ウー）董事長（会長）が28日、株主総会で明らかにした。2019年に開業した誠品生活日本橋 （東京都中央区）に次ぎ、日本2店舗目となる。日本1号店としてオープンした誠品生活日本橋は「コレド室町テラス」内に位置し、書籍を軸に文具や雑貨、食品、レストランなどを組み合わせた複合的な空間で、文