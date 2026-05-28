ABEMAの新番組『CELEB SECRET』取材会で、指原莉乃が“正真正銘のセレブ”だと感じた人物を明かした。左から松井ケムリ(令和ロマン)、河野純喜(JO1)、指原莉乃、満島真之介○指原莉乃が秘密にしていることは?6月20日(21:00〜)にスタートするABEMAの新番組『CELEB SECRET』の取材会がこのほど都内で行われ、MCの指原莉乃、満島真之介、松井ケムリ(令和ロマン)、河野純喜(JO1)が登壇した。『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセ