東京スター銀行は5月28日、スターワン口座の円普通預金について、優遇金利を2026年6月に最大年0.8％（税引後0.6374％）、2026年7月には最大年1.0％（税引後0.7968％）へ段階的に引き上げると発表した。今回の金利引き上げは、2026年1月に続く改定。所定の条件を満たした利用者に対し、普通預金へ優遇金利が適用される。○7月からは最大年1.0％へ2026年6月からは、以下のいずれかを満たすと、普通預金の優遇金利として最大年0.8％が