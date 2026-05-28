TBSの南後杏子アナウンサーが、27日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に出演。同番組で見せた新キャラ“南悟空”に大きな反響が寄せられている。【写真】かわいすぎる…TBS南後杏子アナの“衝撃の新キャラ”この日の放送では、出演する芸能人が料理の魅力が伝わるキャッチコピーを本気で考える「グルメ争奪！キャッチコピー1グランプリ」を実施。登場した『白いオムライス』の食レポのために、南後