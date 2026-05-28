TBS南後杏子アナ、『ラヴィット！』で“衝撃の新キャラ”爆誕 大反響「歴代の悟空の中で一番かわいい」「滅茶苦茶バズってる」
■「オッス！オラ“南悟空”！よろしくな！」
TBSの南後杏子アナウンサーが、27日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に出演。同番組で見せた新キャラ“南悟空”に大きな反響が寄せられている。
【写真】かわいすぎる…TBS南後杏子アナの“衝撃の新キャラ”
この日の放送では、出演する芸能人が料理の魅力が伝わるキャッチコピーを本気で考える「グルメ争奪！キャッチコピー1グランプリ」を実施。登場した『白いオムライス』の食レポのために、南後アナは『魔訶不思議アドベンチャー!』が流れるなか、「オッス！オラ“南悟空”！よろしくな！」と、オレンジの武道着姿で登場。
そして「何時間も飯食ってねーよ！腹減っちまったぞ」「オラ、ワクワクすっぞ！」「うんめぇ〜！」と『ドラゴンボール』シリーズの孫悟空になりきって食レポ。その後、質問をする時間では、「“南悟空”のライバルは？」と味に関係ない質問され「ピッコロだ」と回答。「かめはめ波ではない必殺技は？」などスタジオメンバーからむちゃぶりされると、「必殺技？…開けゴマ！」とかわいく回答。スタジオを大爆笑させた。
その後、一度退場するも、2品目の『旨辛痺麺』のレポのため“筋斗雲”に模した台車で「あんまり『ドラゴンボール』のこと聞かねーでくれ！」といいながら再登場。食レポでは、目を見開いて「辛ーよこれ！」と見事な（!?）食レポを見せていた。
この“衝撃の新キャラ”の誕生に、SNSでは「歴代の悟空の中で一番かわいい」「南悟空かわいい」「南悟空、滅茶苦茶バズってる！！」「南 悟空、とっさの大喜利強くね？w」「南悟空はこのままドラゴンボールの知識を知らずにふわふわした感じでやってほしい」など大反響。また、田村真子アナウンサーが不二家のペコちゃんをモチーフにした「田村ペコ」とともに「スタッフさーん！グッズ化全力待機ですっ」と、ともにグッズ化を望む声も上がっていた。
なお、番組の模様は、6月3日午前7時59分まで「TVer」で見ることができる。
TBSの南後杏子アナウンサーが、27日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に出演。同番組で見せた新キャラ“南悟空”に大きな反響が寄せられている。
【写真】かわいすぎる…TBS南後杏子アナの“衝撃の新キャラ”
この日の放送では、出演する芸能人が料理の魅力が伝わるキャッチコピーを本気で考える「グルメ争奪！キャッチコピー1グランプリ」を実施。登場した『白いオムライス』の食レポのために、南後アナは『魔訶不思議アドベンチャー!』が流れるなか、「オッス！オラ“南悟空”！よろしくな！」と、オレンジの武道着姿で登場。
その後、一度退場するも、2品目の『旨辛痺麺』のレポのため“筋斗雲”に模した台車で「あんまり『ドラゴンボール』のこと聞かねーでくれ！」といいながら再登場。食レポでは、目を見開いて「辛ーよこれ！」と見事な（!?）食レポを見せていた。
この“衝撃の新キャラ”の誕生に、SNSでは「歴代の悟空の中で一番かわいい」「南悟空かわいい」「南悟空、滅茶苦茶バズってる！！」「南 悟空、とっさの大喜利強くね？w」「南悟空はこのままドラゴンボールの知識を知らずにふわふわした感じでやってほしい」など大反響。また、田村真子アナウンサーが不二家のペコちゃんをモチーフにした「田村ペコ」とともに「スタッフさーん！グッズ化全力待機ですっ」と、ともにグッズ化を望む声も上がっていた。
なお、番組の模様は、6月3日午前7時59分まで「TVer」で見ることができる。