タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEBSECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。セレブの光と闇に密着するドキュメンタリー番組。自身の思うセレブを聞かれた満島は、歌手で俳優の木村拓哉の名を挙げ、ドラマでの共演時に驚いたエピソードを披露した。「“木村さんから差し入れで