日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした新ハッピーセット「ちいかわ」第2弾を5月29日に新発売します。【写真】うさぎ、モモンガがかわいすぎる！フィギュアのデザインを一挙に見る！第2弾では、ちいかわたちがマクドナルドのマネジャーやクルーになった「3Dフィギュア」（全4種）のうさぎ、モモンガ、古本屋、シーサーがもらえます。3Dフィギュアは鉛筆の先に付けられるペンシルトッ