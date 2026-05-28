80万枚を売り上げた大ヒット曲『恋のぼんちシート』を巡り、ザ・ぼんちの2人が「30万ケチったために3億4億損してる」と衝撃の裏話を明かした。 【TVer】ビートたけし「5億」、島田洋七「4億5000万」…ザ・ぼんちは？“ギャラ格差”に衝撃 かつて漫才ブームの中心として活躍したザ・ぼんち。そんな2人のレコードデビュー曲『恋のぼんちシート』は80万枚を売り上げる大ヒットとなった。