「メガネをかけたりとか、マスクをして…」モナキ・おヨネが26日、テレビ朝日で行われた、特別番組『モナキ 純度100％』(6月20日24:00〜)の制作発表記者会見に出席し、デビュー後に増えた“身バレ”事情を告白。変装して外出するようになった一方で、特徴的な髪型は隠していないことも明かした。モナキ・おヨネ○モナキ、デビュー前後で変わったことを告白『モナキ 純度100％』は、今年4月にメジャーデビューしたモナキ初の冠番組