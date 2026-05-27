エッセイストでタレントの安藤和津（78）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、SNS上に上がった整形疑惑に反論した。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方や価値観の変化を披露した。加齢にまつわる話題も数々、上がり、安藤は「SNS、この前たまたま見ていたら、“整形で失敗した芸能人”っていうのが出てきていて。私が3位に入ってて」と打ち