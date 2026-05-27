俳優の池田エライザが27日、東京ドームで行われたセ・パ交流戦「読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス」の始球式に登場した。池田エライザ同試合は、池田が2026年1月からイメージキャラクターを務めているAI不動産投資「RENOSY(リノシー)」(GA technologies)の初冠協賛試合で、「日本生命セ・パ交流戦 2026」2回戦。池田が野球の始球式に登場するのは、約10年ぶりとなる。アナウンスを受け、4月16日で30歳を迎えた池田は、