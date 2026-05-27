映画『廃用身』(TOHOシネマズ日比谷ほか全国絶賛公開中)スペシャルトークショーが22日に東京・ユーロスペースにて開催。吉田光希監督、吉田恵輔監督、森直人氏が登壇した。吉田光希監督 =オフィシャル提供○“塚本組”の先輩後輩という関係性冒頭、森から「今日は“吉田たち”ということで……」と紹介されると、会場はさっそく笑いに包まれる。実は2人とも、いわゆる“土吉田”の「𠮷田」姓。しかも、塚本晋也監督作品の現