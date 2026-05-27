元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が27日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「巨人・阿部慎之助監督の辞任について思うこと」に出演。阿部慎之助の監督辞任について語った。阿部慎之助前監督○「娘さんが前を向いていけるように考えてあげないといけない」動画冒頭、高木氏は「(動画を)撮るかどうか迷っていた」と切り出し、「阿部慎之助逮捕という出来事があって、繊細なことなので事実関係が分か