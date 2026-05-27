カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、"FROGMAN（フロッグマン）"「MRG-BF1000EB」を6月12日に発売すると発表した。価格は1,210,000円。生産台数は世界限定800本。「MRG-BF1000EB」キービジュアル「MR-G」30周年を記念した特別モデルで、極地の海で海水が凍結し海中に氷の柱を形成する自然現象「ブライニクル」をテーマにデザインされた本格ダイバーズウオッチ。ISO200m潜水用防水性能