グラスヒュッテ・オリジナルより、魅惑的なパープルカラーを纏った新作モデル「シックスティーズ・クロノグラフ・アニュアルエディション」が発表された。文字盤には、1960年代のアルバムジャケット、バンド名、ポピュラー音楽史における名曲タイトルにインスピレーションを与えてきたカラーモチーフのパープルを採用する。【画像】きらめくパープルの文字盤が、新しいヴィンテージスタイルを提案する（写真9点）魅惑的なパープル