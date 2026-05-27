昨年はレギュラーツアーの「カシオワールドオープン」や、今月にはシニアツアー「リョーマゴルフ 日高村オープン」に参戦するなど、精力的にゴルフ界で活動をする元プロ野球選手・松坂大輔氏。その14本をチェックした。【写真】ハードヒッター仕様すぎる！ “平成の怪物”松坂大輔のセッティング全体を見渡すと、ほとんどがキャロウェイで統一されている。「大きいヘッドは構えづらい。小ぶりな方が振れるイメージです」と話し、