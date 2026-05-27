シンガー・ソングライターの椎名林檎が代表を務める有限会社黒猫堂が２７日、公式ＨＰを更新。経済学者の成田悠輔氏（４０）のマネジメントを手がけることを発表した。この日、「お知らせ」の表題のもと、「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととなりました。同じく、ヘアメイクアーティスト・稲垣亮弐氏の、絵師としての活動についてもマネージメントを行います」と発表。成田氏に加え稲垣氏の絵