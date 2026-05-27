トランプ大統領にイラン戦争の出口はあるのだろうか。連日のように報じられる中、日本はホルムズ海峡を通過するエネルギーに過度に依存していることを改めて感じる。 この問題が長期化し、世界のエネルギー情勢が大きく変化する可能性があるとすれば、日本にとっての影響は極めて深刻である。機雷の敷設などにより実質的に海峡が封鎖され航行不能となる場合、さらにはイランが対岸の産油国の設備を攻撃した場合、