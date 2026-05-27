Uber Japanは6月1日から、楽天モバイル、U-NEXTとともに、通信(楽天モバイル)・エンタメ(U-NEXT)・移動&デリバリー(Uber Japan)の3領域のリーディングサービスが連携したコラボキャンペーンを開始する。3社共同キャンペーン同キャンペーンは、データ容量無制限の通信と動画・書籍の定額見放題がセットになった「Rakuten最強U-NEXT」に、デリバリーや配車のサブスク「Uber One」を組み合わせ、物価高が続く中での生活費用の負担