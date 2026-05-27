小国町の金属加工工場で25日に発生した火災は、機械の温度が下がったとして、発生から2日以上が経過した27日午後2時過ぎにようやく鎮火しました。この火事は25日午前9時すぎ、小国町小国町にある日本重化学工業・小国工場で発生したものです。消防によりますと、金属を溶かして成形する機械から煙が出て従業員2人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。2人とも命に別条はないということです。機械に水をかけると水蒸気爆発を引