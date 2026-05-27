国会議事堂（資料写真）女性の疾患率が高いとされる片頭痛について上野賢一郎厚生労働相は２７日の衆院厚労委員会で、「性差のある疾患として情報発信などの取り組みを進めていく」と対応を強化していく姿勢を示した。医師で中道改革連合の沼崎満子氏（比例南関東）への答弁。沼崎氏は厚労省の「働く女性の心とからだの応援サイト」に片頭痛が取り上げられていないことを引き「同サイトで取り上げ適正治療などを啓発していくべ