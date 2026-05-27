社会現象を巻き起こした映画『国宝』。2025年6月6日の公開から、もうすぐ1年となる。興行収入は207.9億円を記録。【写真】ロンドン、フランス、韓国…映画『国宝』各国のポスター2003年公開の『踊る大捜査線THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』の173億5000万円を上回り、邦画の実写映画で史上1位という記録を打ち立てた。吉沢亮主演『国宝』が見放題配信観客動員数は1400万人超え。2026年5月時点でも上映している映