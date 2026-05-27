AND2BLEが、デビューと同時に韓国国内外の主要チャートを席巻し、“完成型新人”として圧倒的な存在感を証明した。5月26日にリリースされたAND2BLEの1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』は、公開直後に世界23の国と地域のiTunes「Top Albums」チャートでTOP10入りを果たした。【写真】AND2BLE、遂にデビュー！特に、日本、インドネシア、マレーシアなど8地域で1位を獲得したほか、ワールドワイドiTunesアルバムチャートでも