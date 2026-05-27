鎮西寿々歌が自身のXを更新し、『WWDJAPAN』撮影時のオフショットを公開した。 【写真】オーバーサイズのジャケットからのぞく美脚が印象的なFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌 ■スタイルの良さと美脚が際立つ美麗ショットを投稿 『WWDJAPAN』2026年5月18日号の表紙を飾り、大きな話題を呼んでいるFRUITS ZIPPER。メンバーの鎮西は、オレンジとグレーのハートマークを添えて1枚の写真を公開。ク