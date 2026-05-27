タカラトミーは高い。年初来高値を更新した。ＳＢＩ証券が２６日付で投資判断を「中立」から「買い」へ、目標株価を２６１０円から３５４０円へ引き上げており、これが材料視されている。 証券会社によると、キデイランド、タカラトミーアーツといった子会社の好調な業績が継続すると予想。キデイランドではインバウンド需要を含む顧客数の増加に加え、前年新規出店した新宿店などの出店効果が収益に貢献