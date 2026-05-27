5月26日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。【動画】矢吹奈子、“家宝級”名品にまさかの鑑定額！中島誠之助氏「私も欲しい」ゲストは、HKT48、IZ*ONEで活躍した矢吹奈子。2001年、東京都生まれ。0歳から子役として活動し、小学生の頃にはAKB48の指原莉乃の大ファンに。握手会で本人から「絶対に受かるよ、受けて！」と言われたことをキッカケに、アイドルを夢見るようになった。12歳のとき、オーディ