チェジュ航空は、神戸〜ソウル/仁川線の就航記念「第2弾セール」を5月26日から6月16日まで開催している。BASIC（受託手荷物なし）の片道運賃は総額12,940円から。燃油サーチャージや空港諸税込み。搭乗期間は6月11日から10月24日まで。割引コード「KOBESTART2」を入力すると、STANDARD運賃（受託手荷物15キロ付き）が最大70％オフとなる。追加手荷物5〜15キロが50％割引のクーポンも配布している。神戸発ソウル行き往復航空券を予