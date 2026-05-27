２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は大幅に上昇し、取引時間中として初めて６万６０００円台にのせた。前日終値に比べ、１４００円超高い６万６４００円台で推移している。前日の米株式市場でハイテク株を中心に上昇した流れを受け、東京市場でも日経平均への寄与度が大きい半導体や電子部品関連の銘柄を中心に買われている。