世界が混沌とする中国力を高めるには？ ウクライナ戦争に加え、中東情勢も不安定な状況が続く。先行き不透明な中を、国も企業も、そして個人もどう生き抜くかという命題である。 〝安全保障〟という概念が政治だけでなく、経済にも広がる時代を迎え、改めて日本の強さとは何か、という所から出発しなければならない。 「やはり、日本はリーディングカントリーになるということだと思います」とア