米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】連休明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比09銭円安ドル高の1ドル＝159円25〜35銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1628〜38ドル、185円24〜34銭。米イランの戦闘終結に向けた協議の行方を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。