世界最大の組織・人事マネジメント・コンサルティング会社であるMercerが、「Global Talent Trends 2026(世界の人材動向2026)」を発表しました。この調査レポートから、経営幹部の99％が「今後2年間でAI関連の人事削減を含む、ある程度の人員削減が行われる」と予想していることが明らかになりました。Introduction - Mercer | Global Talent Trends 2026https://info.marsh.com/global-talent-trends/2026/Vast majority of execu