山下智久（41）が26日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の舞台あいさつに登壇した。22年から2シーズンにわたり放送されたNHK主演ドラマの初映画化。質問コーナーでは山下が“マイクランナー”として客席に降り、「どうも、どうも」と笑顔で走り回った。山〓努との共演についての質問には「ちょうど20年前に初主演ドラマで共演させていただいているんですけど、本当に大切なことをたくさん教えていただいた。師匠