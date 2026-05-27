ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが、1986年の1作目発売から40周年を迎えた。本日27日22時より新情報を発表する番組が、公式YouTubeにて配信されるが、ネット上では、シリーズ最新作『ドラクエ12』の続報に期待の声が出ている。【動画】意味深な炎…！シリーズ新作『ドラクエ12』の最新映像『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが